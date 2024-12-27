Сьогоднішня ціна Yellow Pepe (YELPE)

Поточна ціна Yellow Pepe (YELPE) сьогодні становить 0.00119608 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна YELPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yellow Pepe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 224.14K USD

- зміна ціни Yellow Pepe протягом дня — +31.19%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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