Ціна Yellow Duckies (DUCKIES)
Поточна ціна Yellow Duckies (DUCKIES) сьогодні становить 0.00372234 USD з ринковою капіталізацією $ 184.20K USD. Ціна DUCKIES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yellow Duckies:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.95 USD
- зміна ціни Yellow Duckies протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 49.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yellow Duckies до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yellow Duckies до USD становила $ +0.0005192563.
За останні 60 днів зміна ціни Yellow Duckies до USD становила $ +0.0004436779.
За останні 90 днів зміна ціни Yellow Duckies до USD становила $ +0.0003608714058751406.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.20%
|30 днів
|$ +0.0005192563
|+13.95%
|60 днів
|$ +0.0004436779
|+11.92%
|90 днів
|$ +0.0003608714058751406
|+10.74%
Останній аналіз цін Yellow Duckies: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.73%
+0.20%
+6.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure.
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