Сьогоднішня ціна Yellow Duckies (DUCKIES)

Поточна ціна Yellow Duckies (DUCKIES) сьогодні становить 0.00372234 USD з ринковою капіталізацією $ 184.20K USD. Ціна DUCKIES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yellow Duckies:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.95 USD

- зміна ціни Yellow Duckies протягом дня — +0.20%

- циркуляційна пропозиція – 49.48M USD

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