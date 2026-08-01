Сьогоднішня ціна Yellow BNB 4

Поточна ціна Yellow BNB 4 (YBNB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YBNB до USD становить $ 0 за YBNB.

Yellow BNB 4 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 892, з циркуляційною пропозицією у 920,57M YBNB. Протягом останніх 24 годин YBNB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці YBNB змінився на -0,04% за останню годину та на -5,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Yellow BNB 4 (YBNB)

Ринкова капіталізація $ 21,89K$ 21,89K $ 21,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,00K$ 22,00K $ 22,00K Циркуляційне постачання 920,57M 920,57M 920,57M Загальна пропозиція 920 574 364,5066264 920 574 364,5066264 920 574 364,5066264

Поточна ринкова капіталізація Yellow BNB 4 — $ 21,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YBNB — 920,57M, зі загальною пропозицією 920574364.5066264. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,00K.