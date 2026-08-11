Сьогоднішня ціна Yellow

Поточна ціна Yellow (YELLOW) сьогодні становить $ 0,03576987, зі зміною 2,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YELLOW до USD становить $ 0,03576987 за YELLOW.

Yellow наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 859 959, з циркуляційною пропозицією у 193,94M YELLOW. Протягом останніх 24 годин YELLOW торгувався між $ 0,03439368 (мінімум) та $ 0,0386686 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,065755, тоді як історичний мінімум — $ 0,01699129.

У короткостроковій динаміці YELLOW змінився на +0,84% за останню годину та на -8,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 781,11K.

Ринкова інформація щодо Yellow (YELLOW)

Ринкова капіталізація $ 6,86M$ 6,86M $ 6,86M Обсяг (за 24 год) $ 781,11K$ 781,11K $ 781,11K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 353,72M$ 353,72M $ 353,72M Циркуляційне постачання 193,94M 193,94M 193,94M Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Yellow — $ 6,86M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 781,11K. Циркуляційна пропозиція YELLOW — 193,94M, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 353,72M.