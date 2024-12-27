Ціна Yelay (YLAY)
Поточна ціна Yelay (YLAY) сьогодні становить 0.02780538 USD з ринковою капіталізацією $ 18.90M USD. Ціна YLAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yelay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 505.03 USD
- зміна ціни Yelay протягом дня — +0.24%
- циркуляційна пропозиція – 679.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yelay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yelay до USD становила $ -0.0005229858.
За останні 60 днів зміна ціни Yelay до USD становила $ -0.0068057560.
За останні 90 днів зміна ціни Yelay до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.24%
|30 днів
|$ -0.0005229858
|-1.88%
|60 днів
|$ -0.0068057560
|-24.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yelay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.24%
+13.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yelay is the Yield Layer for DeFi - empowering Web3 builders to transform yield into innovative products and services. Yelay is a decentralized yield infrastructure enabling the creation of yield-based products for both consumers and enterprises. It abstracts away the complexity of generating risk-adjusted yields on idle crypto assets into a “yield layer”. This yield layer is underpinned by customisable smart vaults which can subsequently be used as plug & play monetisation tools
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