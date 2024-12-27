Сьогоднішня ціна Yelay (YLAY)

Поточна ціна Yelay (YLAY) сьогодні становить 0.02780538 USD з ринковою капіталізацією $ 18.90M USD. Ціна YLAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yelay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 505.03 USD

- зміна ціни Yelay протягом дня — +0.24%

- циркуляційна пропозиція – 679.71M USD

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