Токеноміка Yeet The Yeti (YEET) Дізнайтеся ключову інформацію про Yeet The Yeti (YEET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yeet The Yeti (YEET) YEET is the coolest meme coin to hit the AVAX blockchain, designed to bring the community together for big gains, great vibes, and a snowstorm of fun. It’s more than just a token; it’s a movement for those who thrive on humor, energy, and the power of collective momentum. In the world of YEET, we don’t just move—we send it full force. The Yeti isn’t here to tiptoe through crypto—it’s here to charge forward, carving a unique space in the AVAX ecosystem where the community leads the way. If you’re ready for bold moves and bigger laughs, YEET is your ride. Офіційний вебсайт: https://yeet.red Купити YEET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yeet The Yeti (YEET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yeet The Yeti (YEET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,65K $ 4,65K $ 4,65K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,16K $ 5,16K $ 5,16K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Yeet The Yeti (YEET)

Токеноміка Yeet The Yeti (YEET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yeet The Yeti (YEET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YEET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YEET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YEET, досліджуйте ціну токена YEET в реальному часі!

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