Сьогоднішня ціна Yeet The Yeti (YEET)

Поточна ціна Yeet The Yeti (YEET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.87K USD. Ціна YEET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yeet The Yeti:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 286.74 USD

- зміна ціни Yeet The Yeti протягом дня — -5.74%

- циркуляційна пропозиція – 900.00M USD

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