Ціна Yeet The Yeti (YEET)
Поточна ціна Yeet The Yeti (YEET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.87K USD. Ціна YEET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yeet The Yeti:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 286.74 USD
- зміна ціни Yeet The Yeti протягом дня — -5.74%
- циркуляційна пропозиція – 900.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yeet The Yeti до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yeet The Yeti до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yeet The Yeti до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yeet The Yeti до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.74%
|30 днів
|$ 0
|-88.92%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yeet The Yeti: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.54%
-5.74%
-5.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
YEET is the coolest meme coin to hit the AVAX blockchain, designed to bring the community together for big gains, great vibes, and a snowstorm of fun. It’s more than just a token; it’s a movement for those who thrive on humor, energy, and the power of collective momentum. In the world of YEET, we don’t just move—we send it full force. The Yeti isn’t here to tiptoe through crypto—it’s here to charge forward, carving a unique space in the AVAX ecosystem where the community leads the way. If you’re ready for bold moves and bigger laughs, YEET is your ride.
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