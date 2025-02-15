Сьогоднішня ціна Yeet (YEET)

Поточна ціна Yeet (YEET) сьогодні становить 0.01490421 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YEET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yeet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.87K USD

- зміна ціни Yeet протягом дня — -1.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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