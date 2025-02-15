Ціна Yeet (YEET)
Поточна ціна Yeet (YEET) сьогодні становить 0.01490421 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YEET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yeet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.87K USD
- зміна ціни Yeet протягом дня — -1.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yeet до USD становила $ -0.00025982524811418.
За останні 30 днів зміна ціни Yeet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yeet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yeet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00025982524811418
|-1.71%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yeet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.70%
-1.71%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: 1) Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing 2) YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro 3) Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time.
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