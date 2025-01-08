Сьогоднішня ціна Yearn yPRISMA (YPRISMA)

Поточна ціна Yearn yPRISMA (YPRISMA) сьогодні становить 0.04665772 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YPRISMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yearn yPRISMA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.47K USD

- зміна ціни Yearn yPRISMA протягом дня — +34.65%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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