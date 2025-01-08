Ціна Yearn yPRISMA (YPRISMA)
Поточна ціна Yearn yPRISMA (YPRISMA) сьогодні становить 0.04665772 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YPRISMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yearn yPRISMA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.47K USD
- зміна ціни Yearn yPRISMA протягом дня — +34.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yearn yPRISMA до USD становила $ +0.01200736.
За останні 30 днів зміна ціни Yearn yPRISMA до USD становила $ +0.0125597216.
За останні 60 днів зміна ціни Yearn yPRISMA до USD становила $ +0.0420996480.
За останні 90 днів зміна ціни Yearn yPRISMA до USD становила $ +0.021080665156319248.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01200736
|+34.65%
|30 днів
|$ +0.0125597216
|+26.92%
|60 днів
|$ +0.0420996480
|+90.23%
|90 днів
|$ +0.021080665156319248
|+82.42%
Останній аналіз цін Yearn yPRISMA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
+34.65%
+66.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
yPRISMA is a veToken wrapper, built on top of Prisma Finance. It is a token that represents 1 vePRISMA max-locked to Yearn. It is not redeemable for PRISMA. It has no transfer restrictions and can always be swapped in DEX pools.
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|1 YPRISMA до AUD
A$0.074652352
|1 YPRISMA до GBP
￡0.037326176
|1 YPRISMA до EUR
€0.0447914112
|1 YPRISMA до USD
$0.04665772
|1 YPRISMA до MYR
RM0.2094931628
|1 YPRISMA до TRY
₺1.6488838248
|1 YPRISMA до JPY
¥7.3775186864
|1 YPRISMA до RUB
₽5.00404047
|1 YPRISMA до INR
₹4.0041655304
|1 YPRISMA до IDR
Rp752.5437656116
|1 YPRISMA до PHP
₱2.7234111164
|1 YPRISMA до EGP
￡E.2.3627469408
|1 YPRISMA до BRL
R$0.284612092
|1 YPRISMA до CAD
C$0.0667205396
|1 YPRISMA до BDT
৳5.682910296
|1 YPRISMA до NGN
₦72.1137054548
|1 YPRISMA до UAH
₴1.9848194088
|1 YPRISMA до VES
Bs2.47285916
|1 YPRISMA до PKR
Rs13.0762926072
|1 YPRISMA до KZT
₸24.8046436836
|1 YPRISMA до THB
฿1.6134239576
|1 YPRISMA до TWD
NT$1.5331726792
|1 YPRISMA до CHF
Fr0.041991948
|1 YPRISMA до HKD
HK$0.3625304844
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