Сьогоднішня ціна Yearn Ether (YETH)

Поточна ціна Yearn Ether (YETH) сьогодні становить 3,391.38 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yearn Ether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.76K USD

- зміна ціни Yearn Ether протягом дня — -7.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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