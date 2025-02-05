Сьогоднішня ціна Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST)

Поточна ціна Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) сьогодні становить 1.028 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVBOOST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yearn Compounding veCRV yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 828.84 USD

- зміна ціни Yearn Compounding veCRV yVault протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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