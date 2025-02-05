Ціна Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST)
Поточна ціна Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) сьогодні становить 1.028 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVBOOST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yearn Compounding veCRV yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 828.84 USD
- зміна ціни Yearn Compounding veCRV yVault протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yearn Compounding veCRV yVault до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yearn Compounding veCRV yVault до USD становила $ -0.2147156872.
За останні 60 днів зміна ціни Yearn Compounding veCRV yVault до USD становила $ -0.2996805040.
За останні 90 днів зміна ціни Yearn Compounding veCRV yVault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.2147156872
|-20.88%
|60 днів
|$ -0.2996805040
|-29.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yearn Compounding veCRV yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-4.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yearn Compounding veCRV yVault All the 3CRV earned from the yveCRV vault is sold to CRV and deposited back into the vault, increasing yvBOOST’s balance of yveCRV.
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