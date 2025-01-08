Ціна YDragon (YDR)
Поточна ціна YDragon (YDR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.62K USD. Ціна YDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YDragon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.76 USD
- зміна ціни YDragon протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 125.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YDragon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YDragon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YDragon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YDragon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-1.64%
|60 днів
|$ 0
|+92.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YDragon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+43.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
YDragon is a crypto index platform with cross-chain capabilities and yield-generation opportunities. This combination of market-leading features allows us to offer you a seamless, cross-chain, multi-asset experience. Made by investors, for investors.
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