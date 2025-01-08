Сьогоднішня ціна YDragon (YDR)

Поточна ціна YDragon (YDR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.62K USD. Ціна YDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YDragon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.76 USD

- зміна ціни YDragon протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 125.78M USD

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