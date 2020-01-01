Токеноміка yBGT (YBGT) Дізнайтеся ключову інформацію про yBGT (YBGT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація yBGT (YBGT) Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain! yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features. There are three ways to get yBGT Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee. Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT. Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak. Офіційний вебсайт: https://bearn.sucks/ Купити YBGT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни yBGT (YBGT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена yBGT (YBGT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 872,58K $ 872,58K $ 872,58K Загальна пропозиція: $ 202,46K $ 202,46K $ 202,46K Циркуляційна пропозиція: $ 202,46K $ 202,46K $ 202,46K FDV (повністю розведена вартість): $ 872,58K $ 872,58K $ 872,58K Історичний максимум: $ 6,59 $ 6,59 $ 6,59 Історичний мінімум: $ 4,25 $ 4,25 $ 4,25 Поточна ціна: $ 4,31 $ 4,31 $ 4,31 Дізнайтеся більше про ціну yBGT (YBGT)

Токеноміка yBGT (YBGT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки yBGT (YBGT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YBGT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YBGT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YBGT, досліджуйте ціну токена YBGT в реальному часі!

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