Сьогоднішня ціна yBGT (YBGT)

Поточна ціна yBGT (YBGT) сьогодні становить 4,31 USD з ринковою капіталізацією $ 872,58K USD. Ціна YBGT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності yBGT:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни yBGT протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 202,46K USD

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