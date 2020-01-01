Токеноміка Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Дізнайтеся ключову інформацію про Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay! Офіційний вебсайт: https://dashboard.yay.space/ Whitepaper: https://yay.gitbook.io/yay-staking Купити YAYSTONE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Загальна пропозиція: $ 1.34K $ 1.34K $ 1.34K Циркуляційна пропозиція: $ 1.34K $ 1.34K $ 1.34K FDV (повністю розведена вартість): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Історичний максимум: $ 2,951.16 $ 2,951.16 $ 2,951.16 Історичний мінімум: $ 1,469.13 $ 1,469.13 $ 1,469.13 Поточна ціна: $ 2,530.87 $ 2,530.87 $ 2,530.87 Дізнайтеся більше про ціну Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

Токеноміка Yay StakeStone Ether (YAYSTONE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YAYSTONE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YAYSTONE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YAYSTONE, досліджуйте ціну токена YAYSTONE в реальному часі!

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