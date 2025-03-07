Сьогоднішня ціна Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

Поточна ціна Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) сьогодні становить 2,263.5 USD з ринковою капіталізацією $ 3.74M USD. Ціна YAYSTONE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yay StakeStone Ether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 351.79K USD

- зміна ціни Yay StakeStone Ether протягом дня — -4.05%

- циркуляційна пропозиція – 1.65K USD

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