Ціна Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)
Поточна ціна Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) сьогодні становить 2,263.5 USD з ринковою капіталізацією $ 3.74M USD. Ціна YAYSTONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yay StakeStone Ether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 351.79K USD
- зміна ціни Yay StakeStone Ether протягом дня — -4.05%
- циркуляційна пропозиція – 1.65K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yay StakeStone Ether до USD становила $ -95.569659417253.
За останні 30 днів зміна ціни Yay StakeStone Ether до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yay StakeStone Ether до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yay StakeStone Ether до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -95.569659417253
|-4.05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yay StakeStone Ether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
-4.05%
+3.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!
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