Яка зараз ціна YAY Network?

YAY Network торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 23.92% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як YAY порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 23.92% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо YAY перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як YAY Network виглядає у порівнянні з токенами категорії BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem?

У сегменті BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem YAY демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація YAY Network?

Ринкова капіталізація ₴6557740.21476578752000 розташовує YAY на #6534 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують YAY?

YAY Network згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку YAY?

З 627746250.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.