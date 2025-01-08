Ціна Yawww (YAW)
Поточна ціна Yawww (YAW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YAW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yawww:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.58 USD
- зміна ціни Yawww протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін YAW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YAW.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yawww до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yawww до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yawww до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yawww до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+25.44%
|60 днів
|$ 0
|+1.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yawww: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $YAW token is the platform-native utility token of Yawww.io, the hub for trading Solana NFTs. Yawww allows users to buy, sell, trade, stake, and collateralize NFTs for loans in a peer-to-peer format, secured by a smart-contract escrow protocol on Solana. The token can be used to cover any transaction fees, and in the future, $YAW may be used for B2B automated escrow services for DAOs, gaming, and metaverse projects. 50% of all platform revenue goes to the Yawww Treasury, a community-owned fund that is solely dedicated to supporting $YAW through token buybacks and burns, as well as community events & prizes.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 YAW до AUD
A$--
|1 YAW до GBP
￡--
|1 YAW до EUR
€--
|1 YAW до USD
$--
|1 YAW до MYR
RM--
|1 YAW до TRY
₺--
|1 YAW до JPY
¥--
|1 YAW до RUB
₽--
|1 YAW до INR
₹--
|1 YAW до IDR
Rp--
|1 YAW до PHP
₱--
|1 YAW до EGP
￡E.--
|1 YAW до BRL
R$--
|1 YAW до CAD
C$--
|1 YAW до BDT
৳--
|1 YAW до NGN
₦--
|1 YAW до UAH
₴--
|1 YAW до VES
Bs--
|1 YAW до PKR
Rs--
|1 YAW до KZT
₸--
|1 YAW до THB
฿--
|1 YAW до TWD
NT$--
|1 YAW до CHF
Fr--
|1 YAW до HKD
HK$--
|1 YAW до MAD
.د.م--