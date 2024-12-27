Сьогоднішня ціна YAWN (YAWN)

Поточна ціна YAWN (YAWN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 216.21K USD. Ціна YAWN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YAWN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.54K USD

- зміна ціни YAWN протягом дня — -1.07%

- циркуляційна пропозиція – 8.00B USD

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