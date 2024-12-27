Ціна YAWN (YAWN)
Поточна ціна YAWN (YAWN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 216.21K USD. Ціна YAWN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YAWN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.54K USD
- зміна ціни YAWN протягом дня — -1.07%
- циркуляційна пропозиція – 8.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YAWN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YAWN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YAWN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YAWN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.07%
|30 днів
|$ 0
|+1.52%
|60 днів
|$ 0
|+15.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YAWN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.50%
-1.07%
+11.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Yawn’s World! Meet Yawn, the sleepiest member of the group. He was so deep in slumber that he missed the invitation to join the Boys' Club, a regret he's carried ever since. Determined to rise above, Yawn is now launching his own venture with $YAWN, the world's first meme token that enables holders to earn profits from businesses and services developed under the Yawn brand. Our mission is to make Yawn a household name, fostering a community that amplifies our brand's influence. It's Yawn's world; you're just living in it.
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