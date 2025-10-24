Інформація щодо ціни Yara AI (YARA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00014877 $ 0,00014877 $ 0,00014877 Мін. за 24 год $ 0,00055864 $ 0,00055864 $ 0,00055864 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00014877$ 0,00014877 $ 0,00014877 Макс. за 24 год $ 0,00055864$ 0,00055864 $ 0,00055864 Рекордний максимум $ 0,00075661$ 0,00075661 $ 0,00075661 Найнижча ціна $ 0,00005876$ 0,00005876 $ 0,00005876 Зміна ціни (за 1 год) -7,27% Зміна ціни (1 дн.) +223,69% Зміна ціни (за 7 дн.) +261,65% Зміна ціни (за 7 дн.) +261,65%

Актуальна ціна Yara AI (YARA) становить $0,00051803. За останні 24 години YARA торгувався між мінімумом у $ 0,00014877 і максимумом у $ 0,00055864, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YARA становить $ 0,00075661, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005876.

Що стосується короткострокових результатів, то YARA змінився на -7,27% за останню годину, +223,69% за 24 години та на +261,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yara AI (YARA)

Ринкова капіталізація $ 333,04K$ 333,04K $ 333,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 376,00K$ 376,00K $ 376,00K Циркуляційне постачання 775,63M 775,63M 775,63M Загальна пропозиція 875 695 771,7240859 875 695 771,7240859 875 695 771,7240859

Поточна ринкова капіталізація Yara AI — $ 333,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YARA — 775,63M, зі загальною пропозицією 875695771.7240859. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 376,00K.