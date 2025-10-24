Актуальна ціна Yara AI сьогодні становить 0,00051803 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YARA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YARA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Yara AI сьогодні становить 0,00051803 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YARA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YARA на MEXC вже зараз.

Ціна Yara AI (YARA)

Актуальна ціна 1 YARA до USD:

$0,00051803
$0,00051803$0,00051803
+223,60%1D
Графік ціни Yara AI (YARA) в реальному часі
Інформація щодо ціни Yara AI (YARA) (USD)

Актуальна ціна Yara AI (YARA) становить $0,00051803. За останні 24 години YARA торгувався між мінімумом у $ 0,00014877 і максимумом у $ 0,00055864, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YARA становить $ 0,00075661, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005876.

Що стосується короткострокових результатів, то YARA змінився на -7,27% за останню годину, +223,69% за 24 години та на +261,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yara AI (YARA)

Поточна ринкова капіталізація Yara AI — $ 333,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YARA — 775,63M, зі загальною пропозицією 875695771.7240859. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 376,00K.

Історія ціни Yara AI (YARA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yara AI до USD становила $ +0,00035799.
За останні 30 днів зміна ціни Yara AI до USD становила $ +0,0021913905.
За останні 60 днів зміна ціни Yara AI до USD становила $ +0,0002744451.
За останні 90 днів зміна ціни Yara AI до USD становила $ +0,00034748330096387803.

Що таке Yara AI (YARA)

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Yara AI (YARA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Yara AI (USD)

Скільки коштуватиме Yara AI (YARA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Yara AI (YARA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Yara AI.

Перегляньте прогноз ціни Yara AI вже зараз!

YARA до місцевих валют

Токеноміка Yara AI (YARA)

Розуміння токеноміки Yara AI (YARA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YARA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Yara AI (YARA)

Скільки сьогодні коштує Yara AI (YARA)?
Актуальна ціна YARA у USD становить 0,00051803 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна YARA до USD?
Поточна ціна YARA до USD — $ 0,00051803. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Yara AI?
Ринкова капіталізація YARA — $ 333,04K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція YARA?
Циркуляційна пропозиція YARA — 775,63M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) YARA?
YARA досяг історичної максимальної ціни у 0,00075661 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) YARA?
Історична мінімальна ціна YARA становила 0,00005876 USD.
Який обсяг торгівлі YARA?
Актуальний обсяг торгівлі YARA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна YARA цього року?
YARA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни YARA для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

