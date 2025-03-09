Сьогоднішня ціна YapTrade (YT)

Поточна ціна YapTrade (YT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 171.42K USD. Ціна YT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YapTrade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 972.31 USD

- зміна ціни YapTrade протягом дня — +8.67%

- циркуляційна пропозиція – 1.50B USD

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