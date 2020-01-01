Токеноміка YAPSTER (YAPSTER) Дізнайтеся ключову інформацію про YAPSTER (YAPSTER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація YAPSTER (YAPSTER) Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control. Офіційний вебсайт: https://www.yapster.xyz/ Купити YAPSTER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни YAPSTER (YAPSTER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена YAPSTER (YAPSTER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 868,98K $ 868,98K $ 868,98K Загальна пропозиція: $ 915,53M $ 915,53M $ 915,53M Циркуляційна пропозиція: $ 915,53M $ 915,53M $ 915,53M FDV (повністю розведена вартість): $ 868,98K $ 868,98K $ 868,98K Історичний максимум: $ 0,01015272 $ 0,01015272 $ 0,01015272 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00097103 $ 0,00097103 $ 0,00097103 Дізнайтеся більше про ціну YAPSTER (YAPSTER)

Токеноміка YAPSTER (YAPSTER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки YAPSTER (YAPSTER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YAPSTER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YAPSTER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YAPSTER, досліджуйте ціну токена YAPSTER в реальному часі!

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