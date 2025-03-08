Ціна YAPSTER (YAPSTER)
Поточна ціна YAPSTER (YAPSTER) сьогодні становить 0.00180268 USD з ринковою капіталізацією $ 1.65M USD. Ціна YAPSTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YAPSTER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.45K USD
- зміна ціни YAPSTER протягом дня — -10.04%
- циркуляційна пропозиція – 915.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YAPSTER до USD становила $ -0.000201202087747559.
За останні 30 днів зміна ціни YAPSTER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YAPSTER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YAPSTER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000201202087747559
|-10.04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YAPSTER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
-10.04%
-55.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control.
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|1 YAPSTER до EUR
€0.0016584656
|1 YAPSTER до USD
$0.00180268
|1 YAPSTER до MYR
RM0.0079498188
|1 YAPSTER до TRY
₺0.0656896592
|1 YAPSTER до JPY
¥0.2668507204
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₽0.1622412
|1 YAPSTER до INR
₹0.157013428
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Rp29.5521264192
|1 YAPSTER до PHP
₱0.1036180464
|1 YAPSTER до EGP
￡E.0.0913417956
|1 YAPSTER до BRL
R$0.0104194904
|1 YAPSTER до CAD
C$0.0025778324
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₴0.0743785768
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Rs0.5053633112
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