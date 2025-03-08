Сьогоднішня ціна YAPSTER (YAPSTER)

Поточна ціна YAPSTER (YAPSTER) сьогодні становить 0.00180268 USD з ринковою капіталізацією $ 1.65M USD. Ціна YAPSTER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YAPSTER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.45K USD

- зміна ціни YAPSTER протягом дня — -10.04%

- циркуляційна пропозиція – 915.53M USD

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