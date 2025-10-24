Інформація щодо ціни YAPE (YAPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00913778 Макс. за 24 год $ 0,00969567 Рекордний максимум $ 0,087726 Найнижча ціна $ 0,00913778 Зміна ціни (за 1 год) -1,33% Зміна ціни (1 дн.) +0,90% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,37%

Актуальна ціна YAPE (YAPE) становить $0,0094752. За останні 24 години YAPE торгувався між мінімумом у $ 0,00913778 і максимумом у $ 0,00969567, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YAPE становить $ 0,087726, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00913778.

Що стосується короткострокових результатів, то YAPE змінився на -1,33% за останню годину, +0,90% за 24 години та на -33,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо YAPE (YAPE)

Ринкова капіталізація $ 178,56K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 178,56K Циркуляційне постачання 18,85M Загальна пропозиція 18 845 271,61203556

Поточна ринкова капіталізація YAPE — $ 178,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YAPE — 18,85M, зі загальною пропозицією 18845271.61203556. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 178,56K.