Сьогоднішня ціна yap (YAP)

Поточна ціна yap (YAP) сьогодні становить 0.00129997 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна YAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності yap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.65K USD

- зміна ціни yap протягом дня — -8.18%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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