Ціна yap (YAP)
Поточна ціна yap (YAP) сьогодні становить 0.00129997 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна YAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності yap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.65K USD
- зміна ціни yap протягом дня — -8.18%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни yap до USD становила $ -0.000115841259169652.
За останні 30 днів зміна ціни yap до USD становила $ -0.0007223306.
За останні 60 днів зміна ціни yap до USD становила $ -0.0003649702.
За останні 90 днів зміна ціни yap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000115841259169652
|-8.18%
|30 днів
|$ -0.0007223306
|-55.56%
|60 днів
|$ -0.0003649702
|-28.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін yap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.71%
-8.18%
-12.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yap is for tweeters, podders, streamers, memers & just overall yappers. Yap will be making a meme website for top memes of the day & yap.capital merch brand for Yap Caps. From using playful approach to onboarding users onchain hopefully Yap will help with natural spread of crypto via organic word of mouth. yap.money will be an easy way to share "meme" value. Not much better feeling than yapping with your homies.
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