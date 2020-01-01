Токеноміка Yann LeCoin (YANN) Дізнайтеся ключову інформацію про Yann LeCoin (YANN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yann LeCoin (YANN) Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career. Офіційний вебсайт: https://www.yann.lol Купити YANN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yann LeCoin (YANN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yann LeCoin (YANN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,67K $ 20,67K $ 20,67K Загальна пропозиція: $ 999,32M $ 999,32M $ 999,32M Циркуляційна пропозиція: $ 999,32M $ 999,32M $ 999,32M FDV (повністю розведена вартість): $ 20,67K $ 20,67K $ 20,67K Історичний максимум: $ 0,00116108 $ 0,00116108 $ 0,00116108 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Yann LeCoin (YANN)

Токеноміка Yann LeCoin (YANN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yann LeCoin (YANN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YANN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YANN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YANN, досліджуйте ціну токена YANN в реальному часі!

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