Сьогоднішня ціна Yann LeCoin (YANN)

Поточна ціна Yann LeCoin (YANN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 97.48K USD. Ціна YANN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yann LeCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 577.74 USD

- зміна ціни Yann LeCoin протягом дня — -8.15%

- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD

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