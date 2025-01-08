Ціна Yann LeCoin (YANN)
Поточна ціна Yann LeCoin (YANN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 97.48K USD. Ціна YANN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yann LeCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 577.74 USD
- зміна ціни Yann LeCoin протягом дня — -8.15%
- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yann LeCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yann LeCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yann LeCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yann LeCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.15%
|30 днів
|$ 0
|-5.12%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yann LeCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.65%
-8.15%
-17.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career.
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