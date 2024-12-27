Сьогоднішня ціна YAM (YAM)

Поточна ціна YAM (YAM) сьогодні становить 0.0463359 USD з ринковою капіталізацією $ 685.38K USD. Ціна YAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YAM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 761.15 USD

- зміна ціни YAM протягом дня — -3.31%

- циркуляційна пропозиція – 14.79M USD

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