Ціна YAM (YAM)
Поточна ціна YAM (YAM) сьогодні становить 0.0463359 USD з ринковою капіталізацією $ 685.38K USD. Ціна YAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YAM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 761.15 USD
- зміна ціни YAM протягом дня — -3.31%
- циркуляційна пропозиція – 14.79M USD
Отримуйте оновлення цін YAM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YAM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YAM до USD становила $ -0.00158794107924875.
За останні 30 днів зміна ціни YAM до USD становила $ +0.0166349309.
За останні 60 днів зміна ціни YAM до USD становила $ +0.0157390495.
За останні 90 днів зміна ціни YAM до USD становила $ +0.00783846238274918.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00158794107924875
|-3.31%
|30 днів
|$ +0.0166349309
|+35.90%
|60 днів
|$ +0.0157390495
|+33.97%
|90 днів
|$ +0.00783846238274918
|+20.36%
Останній аналіз цін YAM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-3.31%
+3.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 YAM до AUD
A$0.074600799
|1 YAM до GBP
￡0.036605361
|1 YAM до EUR
€0.044019105
|1 YAM до USD
$0.0463359
|1 YAM до MYR
RM0.207121473
|1 YAM до TRY
₺1.630560321
|1 YAM до JPY
¥7.31180502
|1 YAM до RUB
₽4.758233571
|1 YAM до INR
₹3.960329373
|1 YAM до IDR
Rp747.353121177
|1 YAM до PHP
₱2.685628764
|1 YAM до EGP
￡E.2.356643874
|1 YAM до BRL
R$0.28728258
|1 YAM до CAD
C$0.066723696
|1 YAM до BDT
৳5.538530127
|1 YAM до NGN
₦71.727046482
|1 YAM до UAH
₴1.944254364
|1 YAM до VES
Bs2.3631309
|1 YAM до PKR
Rs12.899451201
|1 YAM до KZT
₸24.259623804
|1 YAM до THB
฿1.58005419
|1 YAM до TWD
NT$1.522134315
|1 YAM до CHF
Fr0.04170231
|1 YAM до HKD
HK$0.359566584
|1 YAM до MAD
.د.م0.467529231