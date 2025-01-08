Ціна Yalla Sun (YSU)
Поточна ціна Yalla Sun (YSU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 85.14K USD. Ціна YSU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yalla Sun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.62K USD
- зміна ціни Yalla Sun протягом дня — -8.30%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін YSU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YSU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yalla Sun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yalla Sun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yalla Sun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yalla Sun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.30%
|30 днів
|$ 0
|-9.88%
|60 днів
|$ 0
|-6.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yalla Sun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-8.30%
-6.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
☀️ Yalla Sun | The meme coin that's all about soaring high and shining bright! 🌟 100% community-driven, owned by YOU. Join the fun and be part of the journey! Empower Your Voice Together, we can shape the future of Yalla Sun and elevate our community to new heights. Meme Coin Growth Experience the power of community-driven growth with Yalla Sun, your meme coin for greatness. YALLA SUN MEANS Let's go to the sun and this is exactly what are we aiming for .. NOT ONLY THE MOON .. WE AIM THE SUN
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 YSU до AUD
A$--
|1 YSU до GBP
￡--
|1 YSU до EUR
€--
|1 YSU до USD
$--
|1 YSU до MYR
RM--
|1 YSU до TRY
₺--
|1 YSU до JPY
¥--
|1 YSU до RUB
₽--
|1 YSU до INR
₹--
|1 YSU до IDR
Rp--
|1 YSU до PHP
₱--
|1 YSU до EGP
￡E.--
|1 YSU до BRL
R$--
|1 YSU до CAD
C$--
|1 YSU до BDT
৳--
|1 YSU до NGN
₦--
|1 YSU до UAH
₴--
|1 YSU до VES
Bs--
|1 YSU до PKR
Rs--
|1 YSU до KZT
₸--
|1 YSU до THB
฿--
|1 YSU до TWD
NT$--
|1 YSU до CHF
Fr--
|1 YSU до HKD
HK$--
|1 YSU до MAD
.د.م--