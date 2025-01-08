Сьогоднішня ціна Yalla Sun (YSU)

Поточна ціна Yalla Sun (YSU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 85.14K USD. Ціна YSU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yalla Sun:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.62K USD

- зміна ціни Yalla Sun протягом дня — -8.30%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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