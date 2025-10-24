Актуальна ціна Yala Stablecoin сьогодні становить 0,999238 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YU на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Yala Stablecoin сьогодні становить 0,999238 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YU на MEXC вже зараз.

Докладніше про YU

Інформація про ціну YU

Whitepaper YU

Офіційний вебсайт YU

Токеноміка YU

Прогноз ціни YU

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Yala Stablecoin

Ціна Yala Stablecoin (YU)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 YU до USD:

$0,999246
$0,999246$0,999246
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Yala Stablecoin (YU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:56:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Yala Stablecoin (YU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,999174
$ 0,999174$ 0,999174
Мін. за 24 год
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001
Макс. за 24 год

$ 0,999174
$ 0,999174$ 0,999174

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 0,109976
$ 0,109976$ 0,109976

-0,03%

-0,08%

-0,01%

-0,01%

Актуальна ціна Yala Stablecoin (YU) становить $0,999238. За останні 24 години YU торгувався між мінімумом у $ 0,999174 і максимумом у $ 1,001, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YU становить $ 1,008, тоді як його історичний мінімум — $ 0,109976.

Що стосується короткострокових результатів, то YU змінився на -0,03% за останню годину, -0,08% за 24 години та на -0,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yala Stablecoin (YU)

$ 125,42M
$ 125,42M$ 125,42M

--
----

$ 125,42M
$ 125,42M$ 125,42M

125,53M
125,53M 125,53M

125 530 682,4685216
125 530 682,4685216 125 530 682,4685216

Поточна ринкова капіталізація Yala Stablecoin — $ 125,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YU — 125,53M, зі загальною пропозицією 125530682.4685216. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 125,42M.

Історія ціни Yala Stablecoin (YU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yala Stablecoin до USD становила $ -0,0008195115347903.
За останні 30 днів зміна ціни Yala Stablecoin до USD становила $ -0,0006027403.
За останні 60 днів зміна ціни Yala Stablecoin до USD становила $ -0,0002818850.
За останні 90 днів зміна ціни Yala Stablecoin до USD становила $ -0,0002166031614017.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0008195115347903-0,08%
30 днів$ -0,0006027403-0,06%
60 днів$ -0,0002818850-0,02%
90 днів$ -0,0002166031614017-0,02%

Що таке Yala Stablecoin (YU)

$YU is part of Yala, a native Bitcoin liquidity protocol that channels BTC into yield opportunities across DeFi and RWAs.

Bitcoin holders unlock capital through self-custodial, liquidation-free borrowing by minting $YU, a BTC-backed liquidity asset (stablecoin). In this process, they pay a stability fee directly to $YU depositors, effectively exchanging BTC-backed exposure for portable, capital-efficient liquidity and access to yield without giving up ownership. Yala’s SmartVault module manages system risk and ensures efficient yield distribution.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Yala Stablecoin (YU)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Yala Stablecoin (USD)

Скільки коштуватиме Yala Stablecoin (YU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Yala Stablecoin (YU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Yala Stablecoin.

Перегляньте прогноз ціни Yala Stablecoin вже зараз!

YU до місцевих валют

Токеноміка Yala Stablecoin (YU)

Розуміння токеноміки Yala Stablecoin (YU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YU зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Yala Stablecoin (YU)

Скільки сьогодні коштує Yala Stablecoin (YU)?
Актуальна ціна YU у USD становить 0,999238 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна YU до USD?
Поточна ціна YU до USD — $ 0,999238. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Yala Stablecoin?
Ринкова капіталізація YU — $ 125,42M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція YU?
Циркуляційна пропозиція YU — 125,53M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) YU?
YU досяг історичної максимальної ціни у 1,008 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) YU?
Історична мінімальна ціна YU становила 0,109976 USD.
Який обсяг торгівлі YU?
Актуальний обсяг торгівлі YU за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна YU цього року?
YU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни YU для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:56:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Yala Stablecoin (YU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 920,46
$110 920,46$110 920,46

+0,91%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 943,02
$3 943,02$3 943,02

+1,70%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16969
$0,16969$0,16969

+10,72%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,97
$191,97$191,97

+0,49%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,6988
$19,6988$19,6988

+27,75%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 943,02
$3 943,02$3 943,02

+1,70%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 920,46
$110 920,46$110 920,46

+0,91%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,97
$191,97$191,97

+0,49%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4364
$2,4364$2,4364

+1,14%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 123,03
$1 123,03$1 123,03

-0,60%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6430
$0,6430$0,6430

+543,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000763
$0,00000763$0,00000763

+328,65%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54,80
$54,80$54,80

+122,40%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,02016
$0,02016$0,02016

+101,60%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5742
$0,5742$0,5742

+91,40%