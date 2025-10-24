Інформація щодо ціни Yala Stablecoin (YU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,999174 $ 0,999174 $ 0,999174 Мін. за 24 год $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,999174$ 0,999174 $ 0,999174 Макс. за 24 год $ 1,001$ 1,001 $ 1,001 Рекордний максимум $ 1,008$ 1,008 $ 1,008 Найнижча ціна $ 0,109976$ 0,109976 $ 0,109976 Зміна ціни (за 1 год) -0,03% Зміна ціни (1 дн.) -0,08% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,01%

Актуальна ціна Yala Stablecoin (YU) становить $0,999238. За останні 24 години YU торгувався між мінімумом у $ 0,999174 і максимумом у $ 1,001, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YU становить $ 1,008, тоді як його історичний мінімум — $ 0,109976.

Що стосується короткострокових результатів, то YU змінився на -0,03% за останню годину, -0,08% за 24 години та на -0,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yala Stablecoin (YU)

Ринкова капіталізація $ 125,42M$ 125,42M $ 125,42M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 125,42M$ 125,42M $ 125,42M Циркуляційне постачання 125,53M 125,53M 125,53M Загальна пропозиція 125 530 682,4685216 125 530 682,4685216 125 530 682,4685216

Поточна ринкова капіталізація Yala Stablecoin — $ 125,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YU — 125,53M, зі загальною пропозицією 125530682.4685216. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 125,42M.