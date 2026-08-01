Сьогоднішня ціна Yala

Поточна ціна Yala (YALA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 728,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YALA до USD становить $ 0 за YALA.

Yala наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 671, з циркуляційною пропозицією у 301,38M YALA. Протягом останніх 24 годин YALA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,450515, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці YALA змінився на -- за останню годину та на +22,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Yala (YALA)

Ринкова капіталізація $ 29,67K$ 29,67K $ 29,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 98,45K$ 98,45K $ 98,45K Циркуляційне постачання 301,38M 301,38M 301,38M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Yala — $ 29,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YALA — 301,38M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 98,45K.