Інформація щодо ціни YAKUZAI (VYBE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +1,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,10%

Актуальна ціна YAKUZAI (VYBE) становить --. За останні 24 години VYBE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VYBE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VYBE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +1,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо YAKUZAI (VYBE)

Ринкова капіталізація $ 38,65K$ 38,65K $ 38,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,65K$ 38,65K $ 38,65K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 998 487,6229811 999 998 487,6229811 999 998 487,6229811

Поточна ринкова капіталізація YAKUZAI — $ 38,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VYBE — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999998487.6229811. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,65K.