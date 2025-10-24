Актуальна ціна Yakushima Inu сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YAKU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YAKU на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Yakushima Inu сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YAKU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YAKU на MEXC вже зараз.

Докладніше про YAKU

Інформація про ціну YAKU

Офіційний вебсайт YAKU

Токеноміка YAKU

Прогноз ціни YAKU

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Yakushima Inu

Ціна Yakushima Inu (YAKU)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 YAKU до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Yakushima Inu (YAKU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:27:02 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Yakushima Inu (YAKU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Yakushima Inu (YAKU) становить --. За останні 24 години YAKU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YAKU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YAKU змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yakushima Inu (YAKU)

$ 24,35K
$ 24,35K$ 24,35K

--
----

$ 24,35K
$ 24,35K$ 24,35K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Yakushima Inu — $ 24,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YAKU — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,35K.

Історія ціни Yakushima Inu (YAKU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yakushima Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yakushima Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yakushima Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yakushima Inu до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 00,00%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Yakushima Inu (YAKU)

The Yakushima Inu: Japan's Rarest Dog Breed

The Yakushima Inu, a rare breed from Yakushima Island, Japan, is a medium-sized Spitz-type dog bred for wild boar hunting. Its wolf-like nature and elusive history fascinate enthusiasts. Crossbreeding with other breeds has made purebreds nearly extinct, leaving its status uncertain and documentation scarce.

Renowned for loyalty and intelligence, the Yakushima Inu thrived in Yakushima’s rugged forests. Unlike recognized Nihon Ken breeds, it lacks official designation, adding to its obscurity. Its sturdy build and thick coat suited the island’s terrain, but limited records hinder defining clear breed standards.

With few, if any, purebred Yakushima Inus left, preservation is challenging. Enthusiasts may connect with Japanese breeder networks to learn more. Its rarity emphasizes the need for conservation to protect this unique piece of Japan’s canine heritage from disappearing entirely.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Yakushima Inu (YAKU)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Yakushima Inu (USD)

Скільки коштуватиме Yakushima Inu (YAKU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Yakushima Inu (YAKU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Yakushima Inu.

Перегляньте прогноз ціни Yakushima Inu вже зараз!

YAKU до місцевих валют

Токеноміка Yakushima Inu (YAKU)

Розуміння токеноміки Yakushima Inu (YAKU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YAKU зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Yakushima Inu (YAKU)

Скільки сьогодні коштує Yakushima Inu (YAKU)?
Актуальна ціна YAKU у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна YAKU до USD?
Поточна ціна YAKU до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Yakushima Inu?
Ринкова капіталізація YAKU — $ 24,35K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція YAKU?
Циркуляційна пропозиція YAKU — 420,69B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) YAKU?
YAKU досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) YAKU?
Історична мінімальна ціна YAKU становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі YAKU?
Актуальний обсяг торгівлі YAKU за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна YAKU цього року?
YAKU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни YAKU для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:27:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Yakushima Inu (YAKU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 893,85
$110 893,85$110 893,85

+0,89%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 935,65
$3 935,65$3 935,65

+1,51%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16620
$0,16620$0,16620

+8,44%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,28
$192,28$192,28

+0,65%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,8545
$21,8545$21,8545

+41,73%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 935,65
$3 935,65$3 935,65

+1,51%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 893,85
$110 893,85$110 893,85

+0,89%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,28
$192,28$192,28

+0,65%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4426
$2,4426$2,4426

+1,39%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 123,70
$1 123,70$1 123,70

-0,54%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6289
$0,6289$0,6289

+528,90%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000733
$0,00000733$0,00000733

+311,79%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$52,83
$52,83$52,83

+114,40%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5804
$0,5804$0,5804

+93,46%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004076
$0,0004076$0,0004076

+91,72%