Сьогоднішня ціна Yaku (YAKU)

Поточна ціна Yaku (YAKU) сьогодні становить 0.01234156 USD з ринковою капіталізацією $ 6.11M USD. Ціна YAKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yaku:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.22K USD

- зміна ціни Yaku протягом дня — +4.87%

- циркуляційна пропозиція – 495.39M USD

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