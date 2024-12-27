Ціна Yaku (YAKU)
Поточна ціна Yaku (YAKU) сьогодні становить 0.01234156 USD з ринковою капіталізацією $ 6.11M USD. Ціна YAKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yaku:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.22K USD
- зміна ціни Yaku протягом дня — +4.87%
- циркуляційна пропозиція – 495.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yaku до USD становила $ +0.00057281.
За останні 30 днів зміна ціни Yaku до USD становила $ +0.0059662778.
За останні 60 днів зміна ціни Yaku до USD становила $ +0.0094359741.
За останні 90 днів зміна ціни Yaku до USD становила $ +0.004450950663995068.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00057281
|+4.87%
|30 днів
|$ +0.0059662778
|+48.34%
|60 днів
|$ +0.0094359741
|+76.46%
|90 днів
|$ +0.004450950663995068
|+56.41%
Останній аналіз цін Yaku: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.30%
+4.87%
-15.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The utility token of the Yakuverse metaverse built on Solana powered by a series of SaaS offerings for NFT projects and investors.
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