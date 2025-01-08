Ціна YAK (YAK)
Поточна ціна YAK (YAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YAK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.74 USD
- зміна ціни YAK протягом дня — -7.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YAK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YAK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YAK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YAK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.98%
|30 днів
|$ 0
|-20.62%
|60 днів
|$ 0
|+37.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YAK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
-7.98%
+0.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$YAK, referred to as "The Pepe Killer," is a decentralized, Ethereum-based memecoin designed to foster a unified and engaged community through a shared mission of surpassing the market position of $PEPE and other notable cryptocurrencies. Its primary utility lies in creating a communal investment culture that emphasizes loyalty, collective action, and the achievement of significant milestones before considering liquidity events, such as listings on major exchanges. Yak commits to a zero-tax protocol, ensuring all transactions are free from fees, with an emphasis on direct community benefit and growth.
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