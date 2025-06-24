Сьогоднішня ціна Yait Siu (YAIT)

Поточна ціна Yait Siu (YAIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 802,43K USD. Ціна YAIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yait Siu:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Yait Siu протягом дня — +5,95%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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