Актуальна ціна Yagi The Unbothered сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YAGI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YAGI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Yagi The Unbothered сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YAGI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YAGI на MEXC вже зараз.

Докладніше про YAGI

Інформація про ціну YAGI

Офіційний вебсайт YAGI

Токеноміка YAGI

Прогноз ціни YAGI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Yagi The Unbothered

Ціна Yagi The Unbothered (YAGI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 YAGI до USD:

--
----
+1,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Yagi The Unbothered (YAGI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:05:54 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Yagi The Unbothered (YAGI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00140152
$ 0,00140152$ 0,00140152

$ 0
$ 0$ 0

-0,51%

+1,46%

+1,67%

+1,67%

Актуальна ціна Yagi The Unbothered (YAGI) становить --. За останні 24 години YAGI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YAGI становить $ 0,00140152, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YAGI змінився на -0,51% за останню годину, +1,46% за 24 години та на +1,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yagi The Unbothered (YAGI)

$ 11,12K
$ 11,12K$ 11,12K

--
----

$ 11,12K
$ 11,12K$ 11,12K

999,56M
999,56M 999,56M

999 561 714,28779
999 561 714,28779 999 561 714,28779

Поточна ринкова капіталізація Yagi The Unbothered — $ 11,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YAGI — 999,56M, зі загальною пропозицією 999561714.28779. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,12K.

Історія ціни Yagi The Unbothered (YAGI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yagi The Unbothered до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yagi The Unbothered до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yagi The Unbothered до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yagi The Unbothered до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,46%
30 днів$ 0-23,55%
60 днів$ 0+9,25%
90 днів$ 0--

Що таке Yagi The Unbothered (YAGI)

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Yagi The Unbothered (YAGI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Yagi The Unbothered (USD)

Скільки коштуватиме Yagi The Unbothered (YAGI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Yagi The Unbothered (YAGI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Yagi The Unbothered.

Перегляньте прогноз ціни Yagi The Unbothered вже зараз!

YAGI до місцевих валют

Токеноміка Yagi The Unbothered (YAGI)

Розуміння токеноміки Yagi The Unbothered (YAGI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YAGI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Yagi The Unbothered (YAGI)

Скільки сьогодні коштує Yagi The Unbothered (YAGI)?
Актуальна ціна YAGI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна YAGI до USD?
Поточна ціна YAGI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Yagi The Unbothered?
Ринкова капіталізація YAGI — $ 11,12K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція YAGI?
Циркуляційна пропозиція YAGI — 999,56M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) YAGI?
YAGI досяг історичної максимальної ціни у 0,00140152 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) YAGI?
Історична мінімальна ціна YAGI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі YAGI?
Актуальний обсяг торгівлі YAGI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна YAGI цього року?
YAGI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни YAGI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:05:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Yagi The Unbothered (YAGI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 218,69
$111 218,69$111 218,69

+1,18%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 956,06
$3 956,06$3 956,06

+2,04%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,02909
$0,02909$0,02909

+481,80%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,97
$192,97$192,97

+1,02%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,8992
$19,8992$19,8992

+29,05%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 956,06
$3 956,06$3 956,06

+2,04%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 218,69
$111 218,69$111 218,69

+1,18%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,97
$192,97$192,97

+1,02%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4593
$2,4593$2,4593

+2,09%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 126,69
$1 126,69$1 126,69

-0,28%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,814
$7,814$7,814

+95,35%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3725
$0,3725$0,3725

+272,50%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000001349
$0,0000000000000000001349$0,0000000000000000001349

+237,25%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,4199
$0,4199$0,4199

+319,90%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000590
$0,00000590$0,00000590

+231,46%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$51,63
$51,63$51,63

+109,53%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5677
$0,5677$0,5677

+89,23%