Інформація щодо ціни Yagi The Unbothered (YAGI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00140152$ 0,00140152 $ 0,00140152 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,51% Зміна ціни (1 дн.) +1,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,67% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,67%

Актуальна ціна Yagi The Unbothered (YAGI) становить --. За останні 24 години YAGI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YAGI становить $ 0,00140152, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YAGI змінився на -0,51% за останню годину, +1,46% за 24 години та на +1,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yagi The Unbothered (YAGI)

Ринкова капіталізація $ 11,12K$ 11,12K $ 11,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,12K$ 11,12K $ 11,12K Циркуляційне постачання 999,56M 999,56M 999,56M Загальна пропозиція 999 561 714,28779 999 561 714,28779 999 561 714,28779

Поточна ринкова капіталізація Yagi The Unbothered — $ 11,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YAGI — 999,56M, зі загальною пропозицією 999561714.28779. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,12K.