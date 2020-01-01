Токеноміка Yadom Hongthai (YADOM) Дізнайтеся ключову інформацію про Yadom Hongthai (YADOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yadom Hongthai (YADOM) $YADOM is a meme coin inspired by "Hong Thai" (หงษ์ไทย), a traditional Thai herbal inhaler widely recognized for its distinctive aroma and refreshing effect. Commonly used across Thailand and Southeast Asia, it has been a culturally significant item for decades. The $YADOM token reflects the humorous and nostalgic value of this everyday product. As a meme coin, it does not aim to provide financial utility or advanced blockchain functionality. Instead, it serves as a community-driven digital symbol celebrating Thai culture, local identity, and internet humor. With occasional appearances alongside global celebrities such as Lisa of BLACKPINK and Central Cee, the inhaler has become a quirky cultural icon—making $YADOM a playful tribute to its legacy in a modern, decentralized format. Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/8fLJCxZiMDd4e5wsXAGWEDdX7q2UgdW7EKeQU7jypump Купити YADOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yadom Hongthai (YADOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yadom Hongthai (YADOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 64,66K $ 64,66K $ 64,66K Загальна пропозиція: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M Циркуляційна пропозиція: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 64,66K $ 64,66K $ 64,66K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Yadom Hongthai (YADOM)

Токеноміка Yadom Hongthai (YADOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yadom Hongthai (YADOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YADOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YADOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YADOM, досліджуйте ціну токена YADOM в реальному часі!

Прогноз ціни YADOM Хочете знати, куди рухається YADOM? Наша сторінка прогнозу ціни YADOM поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена YADOM зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!