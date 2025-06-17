Сьогоднішня ціна Yadom Hongthai (YADOM)

Поточна ціна Yadom Hongthai (YADOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 129,48K USD. Ціна YADOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yadom Hongthai:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Yadom Hongthai протягом дня — +1,19%

- циркуляційна пропозиція – 999,86M USD

Отримуйте оновлення цін YADOM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YADOM.