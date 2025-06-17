Ціна Yadom Hongthai (YADOM)
Поточна ціна Yadom Hongthai (YADOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 129,48K USD. Ціна YADOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yadom Hongthai:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Yadom Hongthai протягом дня — +1,19%
- циркуляційна пропозиція – 999,86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yadom Hongthai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yadom Hongthai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yadom Hongthai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yadom Hongthai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yadom Hongthai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,88%
+1,19%
-31,14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$YADOM is a meme coin inspired by "Hong Thai" (หงษ์ไทย), a traditional Thai herbal inhaler widely recognized for its distinctive aroma and refreshing effect. Commonly used across Thailand and Southeast Asia, it has been a culturally significant item for decades. The $YADOM token reflects the humorous and nostalgic value of this everyday product. As a meme coin, it does not aim to provide financial utility or advanced blockchain functionality. Instead, it serves as a community-driven digital symbol celebrating Thai culture, local identity, and internet humor. With occasional appearances alongside global celebrities such as Lisa of BLACKPINK and Central Cee, the inhaler has become a quirky cultural icon—making $YADOM a playful tribute to its legacy in a modern, decentralized format.
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