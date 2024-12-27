Ціна YadaCoin (YDA)
Поточна ціна YadaCoin (YDA) сьогодні становить 0.02138853 USD з ринковою капіталізацією $ 364.31K USD. Ціна YDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YadaCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 904.62 USD
- зміна ціни YadaCoin протягом дня — -13.91%
- циркуляційна пропозиція – 17.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YadaCoin до USD становила $ -0.0034573823683209.
За останні 30 днів зміна ціни YadaCoin до USD становила $ -0.0012166480.
За останні 60 днів зміна ціни YadaCoin до USD становила $ +0.0111791130.
За останні 90 днів зміна ціни YadaCoin до USD становила $ -0.008569798104339356.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0034573823683209
|-13.91%
|30 днів
|$ -0.0012166480
|-5.68%
|60 днів
|$ +0.0111791130
|+52.27%
|90 днів
|$ -0.008569798104339356
|-28.60%
Останній аналіз цін YadaCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.11%
-13.91%
-11.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
YadaCoin is an open source currency, payment network, and blockchain enabling access to your identity and relationships across devices and platforms.
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