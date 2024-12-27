Сьогоднішня ціна YadaCoin (YDA)

Поточна ціна YadaCoin (YDA) сьогодні становить 0.02138853 USD з ринковою капіталізацією $ 364.31K USD. Ціна YDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YadaCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 904.62 USD

- зміна ціни YadaCoin протягом дня — -13.91%

- циркуляційна пропозиція – 17.03M USD

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