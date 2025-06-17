Сьогоднішня ціна Y8U (Y8U)

Поточна ціна Y8U (Y8U) сьогодні становить 0,00170129 USD з ринковою капіталізацією $ 498,65K USD. Ціна Y8U до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Y8U:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Y8U протягом дня — -5,28%

- циркуляційна пропозиція – 293,10M USD

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