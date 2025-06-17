Ціна Y8U (Y8U)
Поточна ціна Y8U (Y8U) сьогодні становить 0,00170129 USD з ринковою капіталізацією $ 498,65K USD. Ціна Y8U до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Y8U:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Y8U протягом дня — -5,28%
- циркуляційна пропозиція – 293,10M USD
Отримуйте оновлення цін Y8U до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни Y8U.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Y8U до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Y8U до USD становила $ -0,0007450166.
За останні 60 днів зміна ціни Y8U до USD становила $ -0,0008139987.
За останні 90 днів зміна ціни Y8U до USD становила $ -0,0019828260135957633.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5,28%
|30 днів
|$ -0,0007450166
|-43,79%
|60 днів
|$ -0,0008139987
|-47,84%
|90 днів
|$ -0,0019828260135957633
|-53,82%
Останній аналіз цін Y8U: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,17%
-5,28%
-10,30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Y8U (Y8U) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена Y8U зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 Y8U до VND
₫44,76944635
|1 Y8U до AUD
A$0,0025859608
|1 Y8U до GBP
￡0,0012419417
|1 Y8U до EUR
€0,0014631094
|1 Y8U до USD
$0,00170129
|1 Y8U до MYR
RM0,0072134696
|1 Y8U до TRY
₺0,0669627744
|1 Y8U до JPY
¥0,2457003018
|1 Y8U до RUB
₽0,1337554198
|1 Y8U до INR
₹0,1462939271
|1 Y8U до IDR
Rp27,8899955376
|1 Y8U до KRW
₩2,3115257101
|1 Y8U до PHP
₱0,0958847044
|1 Y8U до EGP
￡E.0,0855068354
|1 Y8U до BRL
R$0,0093400821
|1 Y8U до CAD
C$0,0022967415
|1 Y8U до BDT
৳0,2079656896
|1 Y8U до NGN
₦2,6213986707
|1 Y8U до UAH
₴0,0706885995
|1 Y8U до VES
Bs0,17353158
|1 Y8U до PKR
Rs0,4813970184
|1 Y8U до KZT
₸0,8719961895
|1 Y8U до THB
฿0,0551558218
|1 Y8U до TWD
NT$0,0500689647
|1 Y8U до AED
د.إ0,0062437343
|1 Y8U до CHF
Fr0,0013780449
|1 Y8U до HKD
HK$0,0133381136
|1 Y8U до MAD
.د.م0,015481739
|1 Y8U до MXN
$0,032154381