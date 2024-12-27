Ціна Y2K (Y2K)
Поточна ціна Y2K (Y2K) сьогодні становить 0.683297 USD з ринковою капіталізацією $ 4.84M USD. Ціна Y2K до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Y2K:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.64K USD
- зміна ціни Y2K протягом дня — +20.15%
- циркуляційна пропозиція – 7.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Y2K до USD становила $ +0.114612.
За останні 30 днів зміна ціни Y2K до USD становила $ +8.7683814206.
За останні 60 днів зміна ціни Y2K до USD становила $ +3.0151359528.
За останні 90 днів зміна ціни Y2K до USD становила $ +0.47739324422454994.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.114612
|+20.15%
|30 днів
|$ +8.7683814206
|+1,283.25%
|60 днів
|$ +3.0151359528
|+441.26%
|90 днів
|$ +0.47739324422454994
|+231.85%
Останній аналіз цін Y2K: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.32%
+20.15%
-30.04%
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