Сьогоднішня ціна Y2K (Y2K)

Поточна ціна Y2K (Y2K) сьогодні становить 0.683297 USD з ринковою капіталізацією $ 4.84M USD. Ціна Y2K до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Y2K:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.64K USD

- зміна ціни Y2K протягом дня — +20.15%

- циркуляційна пропозиція – 7.07M USD

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