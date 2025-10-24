Інформація щодо ціни Y U NO (YUNO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -0,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,13%

Актуальна ціна Y U NO (YUNO) становить --. За останні 24 години YUNO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YUNO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YUNO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Y U NO (YUNO)

Ринкова капіталізація $ 6,93K$ 6,93K $ 6,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,93K$ 6,93K $ 6,93K Циркуляційне постачання 999,95M 999,95M 999,95M Загальна пропозиція 999 954 495,21508 999 954 495,21508 999 954 495,21508

Поточна ринкова капіталізація Y U NO — $ 6,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YUNO — 999,95M, зі загальною пропозицією 999954495.21508. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,93K.