Скільки коштує Xyzverse зараз?

Xyzverse зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни 0.00% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься XYZ сьогодні?

XYZ продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі BNB Chain Ecosystem,Meme.

Наскільки популярний Xyzverse сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають XYZ.

Що відрізняє Xyzverse від інших криптоактивів?

Як частина категорії BNB Chain Ecosystem,Meme та створений на мережі --, XYZ пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки XYZ існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 6133660670.223042 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Xyzverse за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.