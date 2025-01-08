Ціна Xyxyx (XYXYX)
Поточна ціна Xyxyx (XYXYX) сьогодні становить 1,569.12 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XYXYX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xyxyx:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.78 USD
- зміна ціни Xyxyx протягом дня — -0.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xyxyx до USD становила $ -3.756483585137.
За останні 30 днів зміна ціни Xyxyx до USD становила $ -1,038.7703067840.
За останні 60 днів зміна ціни Xyxyx до USD становила $ +548.5671764160.
За останні 90 днів зміна ціни Xyxyx до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -3.756483585137
|-0.23%
|30 днів
|$ -1,038.7703067840
|-66.20%
|60 днів
|$ +548.5671764160
|+34.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xyxyx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-0.23%
+8.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Xyxyx is an ERC404-powered inscription protocol with a native hash function, running fully on-chain.
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