Сьогоднішня ціна XYRO

Поточна ціна XYRO (XYRO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 20,27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XYRO до USD становить $ 0 за XYRO.

XYRO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 140 203, з циркуляційною пропозицією у 103,67M XYRO. Протягом останніх 24 годин XYRO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,08381, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XYRO змінився на +13,74% за останню годину та на -24,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,61K.

Ринкова інформація щодо XYRO (XYRO)

Ринкова капіталізація $ 140,20K$ 140,20K $ 140,20K Обсяг (за 24 год) $ 4,61K$ 4,61K $ 4,61K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 140,20K$ 140,20K $ 140,20K Циркуляційне постачання 103,67M 103,67M 103,67M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація XYRO — $ 140,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,61K. Циркуляційна пропозиція XYRO — 103,67M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 140,20K.