Ціна XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)
Поточна ціна XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) сьогодні становить 0.002516 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XYRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XyraDAO by VIRTUALS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 444.10K USD
- зміна ціни XyraDAO by VIRTUALS протягом дня — -8.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XyraDAO by VIRTUALS до USD становила $ -0.00022518390205167.
За останні 30 днів зміна ціни XyraDAO by VIRTUALS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XyraDAO by VIRTUALS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XyraDAO by VIRTUALS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00022518390205167
|-8.21%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XyraDAO by VIRTUALS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.20%
-8.21%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XyraDAO: Co-own AI Agents performing real-world, monetizable tasks that generate revenue and increase the value of the $XYRA ecosystem. $XYRA AI Agents: 🔹 Chat.Vidra.AI (Live) - AI tool that enables instant ad creation and viral video meme generation, making it easy to craft compelling content on demand. 🔹 @VidraAI X Agent (Live) - transforms X content into engaging, digestible videos, memes, and summaries. 🔹 Polymedes.AI (In Development) – An AI prediction and trading agent that analyzes trends and real-world events to execute profitable bets on Polymarket, with earnings flowing back into the $XYRA ecosystem. 🔹 White-Label AI Solutions – Custom AI integrations designed for businesses that require tailored, intelligent automation to streamline operations and enhance customer engagement. How XyraDAO Creates Value 🔹 AI Agents That Earn Their Salary – Each AI agent will be designed to generate revenue through direct services, trading strategies, or automation. 🔹 Tokenized Incentives – Revenue generated by AI agents flows back into the DAO, funding buybacks of $XYRA tokens, increasing scarcity and value. 🔹 Flywheel Growth Model – More users = more revenue = stronger AI = higher $XYRA value = further ecosystem expansion. Meet the Team XyraLabs, the powerhouse behind XyraDAO, is a team of AI, blockchain, and investment experts collaborating since 2017. With deep experience in AI-driven automation, decentralized finance, and content marketing, we build AI solutions that deliver tangible ROI.
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