Сьогоднішня ціна XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)

Поточна ціна XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) сьогодні становить 0.002516 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XYRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XyraDAO by VIRTUALS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 444.10K USD

- зміна ціни XyraDAO by VIRTUALS протягом дня — -8.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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