Ціна XYO Network (XYO)
Поточна ціна XYO Network (XYO) сьогодні становить 0.01874466 USD з ринковою капіталізацією $ 261.68M USD. Ціна XYO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XYO Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.87M USD
- зміна ціни XYO Network протягом дня — -2.05%
- циркуляційна пропозиція – 13.93B USD
Отримуйте оновлення цін XYO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XYO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XYO Network до USD становила $ -0.0003926554952065.
За останні 30 днів зміна ціни XYO Network до USD становила $ +0.0188321469.
За останні 60 днів зміна ціни XYO Network до USD становила $ +0.0417347155.
За останні 90 днів зміна ціни XYO Network до USD становила $ +0.011992870239552554.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0003926554952065
|-2.05%
|30 днів
|$ +0.0188321469
|+100.47%
|60 днів
|$ +0.0417347155
|+222.65%
|90 днів
|$ +0.011992870239552554
|+177.63%
Останній аналіз цін XYO Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.37%
-2.05%
-2.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our project is called the "XY Oracle Network" (XYO Network). The XYO Network enables trustless transactions through an ecosystem of crypto-location components that can bridge the gap from the world of today, to the world of tomorrow. The XYO Network makes it possible for smart contracts to access the real world by using the XYO Network's ecosystem of devices to determine if an object is at a specific XY-coordinate. If it is, one can set up applications which execute transactions in the smart contract. This has opened up a new world of possibilities. The applications of such a technology are infinite. Take for example an eCommerce Company. With the XYO Network, they could now offer their premium customers payment-upon-delivery services. To be able to offer this service, the eCommerce company would leverage the XYO Network (which uses XYO Tokens) to write a smart contract. The XYO Network could then track the location of the package being sent to the consumer along every single step of fulfillment; from the warehouse shelf to the shipping courier, all the way into the consumer's house and every location in between. This could enable eCommerce retailers and websites to verify, in a trustless way, that the package not only appeared on the customer's doorstep, but also safely inside their home.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 XYO до AUD
A$0.0301789026
|1 XYO до GBP
￡0.0148082814
|1 XYO до EUR
€0.017807427
|1 XYO до USD
$0.01874466
|1 XYO до MYR
RM0.0837886302
|1 XYO до TRY
₺0.6596245854
|1 XYO до JPY
¥2.957907348
|1 XYO до RUB
₽1.9248891354
|1 XYO до INR
₹1.6021060902
|1 XYO до IDR
Rp302.3331834798
|1 XYO до PHP
₱1.0864404936
|1 XYO до EGP
￡E.0.9533534076
|1 XYO до BRL
R$0.116216892
|1 XYO до CAD
C$0.0269923104
|1 XYO до BDT
৳2.2405492098
|1 XYO до NGN
₦29.0163587868
|1 XYO до UAH
₴0.7865259336
|1 XYO до VES
Bs0.95597766
|1 XYO до PKR
Rs5.2183258974
|1 XYO до KZT
₸9.8139541896
|1 XYO до THB
฿0.639192906
|1 XYO до TWD
NT$0.615762081
|1 XYO до CHF
Fr0.016870194
|1 XYO до HKD
HK$0.1454585616
|1 XYO до MAD
.د.م0.1891336194