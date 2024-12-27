Сьогоднішня ціна XYO Network (XYO)

Поточна ціна XYO Network (XYO) сьогодні становить 0.01874466 USD з ринковою капіталізацією $ 261.68M USD. Ціна XYO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XYO Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.87M USD

- зміна ціни XYO Network протягом дня — -2.05%

- циркуляційна пропозиція – 13.93B USD

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