Ціна Xybertic (XYB)
Поточна ціна Xybertic (XYB) сьогодні становить 0,00006362 USD з ринковою капіталізацією $ 63,73K USD. Ціна XYB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xybertic:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Xybertic протягом дня — +39,28%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xybertic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xybertic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Xybertic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xybertic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+39,28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xybertic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,22%
+39,28%
-80,08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bringing AI and Robot to Life – Powered by Blockchain, Driven by the Crowd. Xybertic is pioneering the convergence of Decentralized Private AI (DePAI) and Autonomous Robotics into one seamless, borderless ecosystem. We offer DePAI Nodes for private and censorship-resistant AI computation, Autonomous Robotic Agents (ARAs)capable of executing complex missions independently, and an Autonomous Task Marketplace that connects AI, robots, and human demand trustlessly. By decentralizing both intelligence and physical execution, Xybertic redefines how humanity interacts with automation, data, and work itself. Built on the secure foundation of Ethereum and enhanced by advanced cryptographic privacy layers, Xybertic is not just a platform — it’s the birth of a new civilization where intelligent agents collaborate freely, private AI flourishes, and autonomous robotics transforms real-world industries without centralized gatekeepers.
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