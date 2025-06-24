Сьогоднішня ціна Xybertic (XYB)

Поточна ціна Xybertic (XYB) сьогодні становить 0,00006362 USD з ринковою капіталізацією $ 63,73K USD. Ціна XYB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xybertic:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Xybertic протягом дня — +39,28%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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