Сьогоднішня ціна XY Finance (XY)

Поточна ціна XY Finance (XY) сьогодні становить 0.060477 USD з ринковою капіталізацією $ 2.00M USD. Ціна XY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XY Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.04K USD

- зміна ціни XY Finance протягом дня — +6.49%

- циркуляційна пропозиція – 33.09M USD

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